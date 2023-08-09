Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:40, 9 августа 2023Мир

США задумали испытывать гиперзвуковое оружие в Австралии

Пентагон рассмотрит Австралию как полигон для испытаний гиперзвукового оружия

Фото: Giancarlo Casem / U.S. Air Force / Reuters

Пентагон рассматривает территорию Австралии как возможный полигон для проведения испытаний своего гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности в рамках стратегического партнерства AUKUS, пишет РИА Новости со ссылкой на министра армии США Кристин Вормут.

«Австралия, несомненно, располагает огромной территорией, на которой такие испытания могут быть проведены в более благоприятных условиях», — отмечает Вормут. По ее словам, на территории США мало открытых пространств, где можно провести такие испытания, так что Вашингтон задумался о помощи других стран.

Она также подчеркнула, что вклад Австралии в альянс AUKUS должен быть «не только финансовым, но и практическим».

Австралия, США и Великобритания объявили о создании стратегического партнерства AUKUS в 2021 году. Они сконцентрировались на создании австралийского флота атомных подводных лодок и поставках ракетных вооружений Австралии.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Следователи опровергли версию об атаке беспилотника в Сергиевом Посаде

    Названы города с сильнее всего подорожавшим жильем

    Российская армия сорвала попытку ВСУ провести разведку боем в Приютном

    Лидер «Зенита» избежал дисквалификации на матч со «Спартаком»

    Российский блогер пожаловался на «конские цены» на любимом курорте богачей

    Съемки второй части «Каратэ-пацан» запланировали на осень

    Минобороны рассказало о развитии наступления на одном из направлений в зоне СВО

    В Европе назвали срок первого пуска ракеты Ariane 6

    Минобороны заявило об отражении пяти атак ВСУ в ДНР

    Россиянкам назвали способы выглядеть идеально на фото

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости