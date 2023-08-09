США задумали испытывать гиперзвуковое оружие в Австралии

Пентагон рассмотрит Австралию как полигон для испытаний гиперзвукового оружия

Пентагон рассматривает территорию Австралии как возможный полигон для проведения испытаний своего гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности в рамках стратегического партнерства AUKUS, пишет РИА Новости со ссылкой на министра армии США Кристин Вормут.

«Австралия, несомненно, располагает огромной территорией, на которой такие испытания могут быть проведены в более благоприятных условиях», — отмечает Вормут. По ее словам, на территории США мало открытых пространств, где можно провести такие испытания, так что Вашингтон задумался о помощи других стран.

Она также подчеркнула, что вклад Австралии в альянс AUKUS должен быть «не только финансовым, но и практическим».

Австралия, США и Великобритания объявили о создании стратегического партнерства AUKUS в 2021 году. Они сконцентрировались на создании австралийского флота атомных подводных лодок и поставках ракетных вооружений Австралии.