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11:43, 9 августа 2023Интернет и СМИ

В Краснодаре отреагировали на появление в Google детской площадки имени Чикатило

Мэрия Краснодара опровергла переименование детской площадки в честь Чикатило

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Сообщение о появлении в Краснодаре детской площадки имени серийного убийцы Андрея Чикатило, оказалось частично недостоверным.

Ранее, 7 августа, издание «Утренний юг» написало о появлении на «Google Картах» в Краснодаре объекта под названием «Детская площадка имени Чикатило». К заметке был прикреплен скриншот, на котором действительно значится такая площадка. Она находится на Тюляевском бульваре, рядом с гимназией №82. Причем такое название локация носит только на картах Google, на «Яндекс.Картах» этого нет.

В мэрии города заявили, что не имеют отношения к информации сервиса «Google Карты». «Детские площадки у нас официально не наименовываются и ничьи имена не носят», — добавили в пресс-службе.

Google позволяет наносить информацию на свои карты любому пользователю, это указано на странице поддержи сервиса. Однако потом модераторы могут исправить данные. Следовательно, «Детскую площадку имени Чикатило» мог добавить кто угодно.

Сообщение о том, что в Краснодаре появилась детская площадка имени Чикатило, получила широкое распространение в СМИ и соцсетях. В частности, об этом написали РИА Новости, «Российская газета» и «Царьград».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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