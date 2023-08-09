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16:34, 9 августа 2023Мир

В Конгрессе США призвали прекратить финансирование Украины

Конгрессвумен Грин призвала правительство США прекратить финансирование Украины
Марджори Тейлор Грин

Марджори Тейлор Грин. Фото: Amanda Andrade-Rhoades / Reuters

Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин призвала американские власти прекратить финансирование Украины, имея собственные проблемы с армией. Об этом она написала в Twitter.

«Мы даже не закончили финансирование наших собственных Вооруженных сил, а администрация президента Байдена проворачивает бухгалтерскую аферу, чтобы отправить больше средств на Украину», — заявила конгрессвумен.

Она назвала неправильным и нелепым распределение Вашингтоном 6,2 миллиарда долларов, обнаруженных при переоценке отправленной Украине военной помощи из-за бухгалтерской ошибки в Пентагоне.

Ранее Грин инициировала запрет на поставки Украине истребителей четвертого поколения F-16 и ракет большой дальности. Также она подала поправку, которая предписывает президенту США Джо Байдену предпринять шаги, которые могут оказаться необходимыми для выхода Соединенных Штатов из НАТО.

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    Семен Александров
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