В Конгрессе США призвали прекратить финансирование Украины

Конгрессвумен Грин призвала правительство США прекратить финансирование Украины

Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин призвала американские власти прекратить финансирование Украины, имея собственные проблемы с армией. Об этом она написала в Twitter.

«Мы даже не закончили финансирование наших собственных Вооруженных сил, а администрация президента Байдена проворачивает бухгалтерскую аферу, чтобы отправить больше средств на Украину», — заявила конгрессвумен.

Она назвала неправильным и нелепым распределение Вашингтоном 6,2 миллиарда долларов, обнаруженных при переоценке отправленной Украине военной помощи из-за бухгалтерской ошибки в Пентагоне.

Ранее Грин инициировала запрет на поставки Украине истребителей четвертого поколения F-16 и ракет большой дальности. Также она подала поправку, которая предписывает президенту США Джо Байдену предпринять шаги, которые могут оказаться необходимыми для выхода Соединенных Штатов из НАТО.