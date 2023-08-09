Генерал ВСУ Кривонос заявил о потерях из-за некомпетентности Зеленского

Некомпетентность президента Украины Владимира Зеленского привела к огромным потерям на фронте, считает генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос. Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой».

По словам Кривоноса, из-за боевых действий Украина потеряла десятки тысяч человек, не говоря о том, что из страны уехали миллионы. «Десятки тысяч украинцев, получили тяжелейшие ранения, как они будут жить дальше? <…> Власть не думает об этом, она пока занимается укладыванием асфальта и закупкой барабанов. Они просто дилетанты», — заявил он.

Генерал также отметил, что в стране сохраняется высокий уровень коррупции, а недоверие к властям растет. Причина тому, как считает Кривонос, — несоответствие уровня подготовки людей занимаемым должностям.

«Министр обороны не всегда понимает ситуацию, которая складывается на фронте. <…> Его назначение как раз показывает ошибку властей: то квнщики страной управляют, то министерство обороны возглавляет юрист», — отметил он.

Ранее Кривонос призвал сменить власть на Украине, так как правление Зеленского привело к большим человеческим потерям и серьезным разрушениям. Он уверен, что все проблемы страны начались тогда, когда Зеленский пришел к власти.