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05:28, 9 августа 2023Россия

Российские артиллеристы уничтожили пехоту ВСУ

Артиллеристы группировки «Центр» уничтожили пехоту ВСУ у села Старомайорского

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Глава пресс-центра российской группировки войск «Восток» Олег Чехов рассказал об уничтожении артиллеристами пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), направлявшейся к селу Старомайорскому в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает ТАСС.

«Огнем гаубичной артиллерии уничтожены два опорных пункта ВСУ в районе Угледара, а также выдвигающаяся в направлении Старомайорского группа пехоты противника», — заявил он.

Кроме того, по его словам, с помощью реактивной артиллерии удалось уничтожить вражеский пункт управления беспилотниками в районе Новодонецкого, а в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены минометные расчеты ВСУ.

Чехов добавил, что российская авиация нанесла удар по местам скопления личного состава и техники противника, а экипаж зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» уничтожил БПЛА Puma.

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    Марина Совина
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