Глава Ставропольского края рассказал о пожаре в воинской части
Глава Ставрополья Владимиров сообщил о ликвидации пожара в воинской части
Глава Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал о ликвидации пожара в воинской части Георгиевска. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По словам Владимирова, пожар вспыхнул в хозяйственной постройке во второй половине дня. Он уточнил, что в результате возгорания никто не пострадал.
«В связи с инцидентом проводятся все необходимые действия», — заявил Владимиров, не уточнив, о каких действиях идет речь.
О пожаре стало известно вечером 9 августа. По словам главы городского округа Андрея Зайцева, загорелся вещевой склад. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров.