Глава Ставропольского края рассказал о пожаре в воинской части

Глава Ставрополья Владимиров сообщил о ликвидации пожара в воинской части

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал о ликвидации пожара в воинской части Георгиевска. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Владимирова, пожар вспыхнул в хозяйственной постройке во второй половине дня. Он уточнил, что в результате возгорания никто не пострадал.

«В связи с инцидентом проводятся все необходимые действия», — заявил Владимиров, не уточнив, о каких действиях идет речь.

О пожаре стало известно вечером 9 августа. По словам главы городского округа Андрея Зайцева, загорелся вещевой склад. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров.