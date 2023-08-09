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19:24, 9 августа 2023Россия

Глава Ставропольского края рассказал о пожаре в воинской части

Глава Ставрополья Владимиров сообщил о ликвидации пожара в воинской части

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал о ликвидации пожара в воинской части Георгиевска. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Владимирова, пожар вспыхнул в хозяйственной постройке во второй половине дня. Он уточнил, что в результате возгорания никто не пострадал.

«В связи с инцидентом проводятся все необходимые действия», — заявил Владимиров, не уточнив, о каких действиях идет речь.

О пожаре стало известно вечером 9 августа. По словам главы городского округа Андрея Зайцева, загорелся вещевой склад. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров.

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    Марк Леонов
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