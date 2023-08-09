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00:34, 9 августа 2023Мир

США обвинили Киргизию в недостаточном соблюдении антироссийских санкций

Сенатор Менендес призвал Киргизию тщательнее соблюдать антироссийские санкции

Фото: Mary F. Calvert / Reuters

Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес обвинил Киргизию в том, что она недостаточно тщательно соблюдает антироссийские санкции. Он направил письмо президенту страны Садыру Жапарову с просьбой лучше соблюдать ограничительные меры против Москвы, сообщает РИА Новости.

«Пишу вам с чувством глубокой обеспокоенности относительно обвинений в адрес правительства Кыргызской Республики в оказании содействия Российской Федерации... в обходе международных санкций», — сказано в письме.

Американский сенатор подчеркнул, что Бишкеку необходимо как можно быстрее провести расследование по данному вопросу и тщательнее следить за тем, чтобы через территорию страны не проходил незаконный поток товаров в Россию.

Ранее Британия добавила шесть новых пунктов в санкционный режим против Белоруссии и 22 включения в санкционный режим в отношении России.

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    Марина Совина
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