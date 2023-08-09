Обнаружена сверхтесная двойная звезда

В Тулонской обсерватории обнаружили сверхтесную двойную звезду

Астрономы провели первое фотометрическое исследование необычной системы из двух звезд CSS J003106.8+313347. Они обнаружили, что два светила образуют собой сверхтесную двойную звезду. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

Двойные системы типа W Большой Медведицы или типа W UMa (EW) представляют собой затменные двойные системы с коротким орбитальным периодом (менее одного дня) и непрерывным изменением блеска в течение цикла. Они состоят из двух карликовых звезд с одинаковой температурой и светимостью, имеющих контактирующие оболочки из газа.

CSS J003106.8+313347 находится на расстоянии около 4900 световых лет и представляет собой звезду W UMa с видимой величиной 14,73. Орбитальный период системы оценивается примерно в 0,344 дня. Наблюдения были проведены в частной обсерватории в Тулоне во Франции в течение двух ночей в конце 2022 года, в результате чего было получено почти 300 изображений.

Главная звезда CSS J003106.8+313347 имеет эффективную температуру 5477 кельвинов, а вторичная звезда на 321 кельвинов горячее. Это открытие указывает на то, что обе звезды имеют спектральные классы G8 и G5 соответственно. Главная звезда в системе CSS J003106.8+313347 имеет радиус около 1,29 радиуса Солнца, а ее масса составляет примерно 1,67 массы Солнца. Измеренная светимость звезды составила 1,35 солнечной светимости.

Вторичный компаньон имеет радиус около 1,09 радиуса Солнца и массу около 1,17 массы Солнца. Светимость этой звезды оказалась на уровне 1,22 светимости Солнца.

Орбитальный угловой момент CSS J003106.8+313347 составляет 52,08. Авторы статьи пришли к выводу, что это открытие вместе со всеми новыми результатами предполагает, что система является сверхтесной двойной звездой, которая имеют общую газовую оболочку.