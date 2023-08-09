Взрыв газа произошел в жилом доме в Махачкале

Baza: в Махачкале в жилом доме взорвался газ, есть пострадавшие

Взрыв газа произошел в жилом доме в Махачкале, есть пострадавшие. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По данным издания, все произошло на улице Айвазовского. В результате взрыва оказались разрушены несколько квартир.

Очевидцы выносят детей на руках из жилого строения. К месту происшествия выехали спасатели и медики.

Власти города пока никак не комментировали случившееся.

Как пишет Telegram-канал «112», дети остались заблокированы в доме после взрыва. Других подробностей происшествия издания не привело.

4 августа в одном из домов в Канске Красноярского края взорвался бытовой газ. Тогда ударной волной разрушило квартиры, расположенные на пяти этажах дома №19 на улице Каландарашвили.

По последним данным, при взрыве пострадали 14 человек.

