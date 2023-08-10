У входа в посольство Швеции в Ливане бросили бомбу

Expressen: неизвестные бросили бомбу у входа в посольство Швеции в Ливане

Неизвестные бросили бомбу у входа в посольство Швеции в Ливане, она не взорвалась. Об этом сообщает газета Expressen со ссылкой на источники в полиции.

«Это была бомба в виде коктейля Молотова, которую бросили в главный вход посольства, но она не взорвалась. Наши взрывотехники убрали его с места происшествия, и мы прилагаем все усилия, чтобы найти преступников», — заявили собеседники издания.

Полиция предполагает, что неудавшаяся атака может иметь какое-то отношение к сожжению Корана в Швеции. После того, как гражданин Ирака Салван Момика сжег Коран и иракский флаг в Стокгольме, это было осуждено несколькими мусульманскими странами.

В Бейруте, лидер «Хезболлы» Хасан Насралла призвал «молодых мусульман защищать Коран и наказывать тех, кто стоит за этим [сожжением]». Он потребовал, чтобы Ливан выслал посла Швеции в Бейруте.

Через пару дней после выступления лидера «Хезболлы» посол Швеции Энн Дисморр ушла в короткий и запланированный отпуск. Сейчас она находится на месте в Бейруте и передает все вопросы о бомбе у посольства в министерство иностранных дел в Стокгольме.

Ранее полиция Стокгольма разрешила провести новую акцию протеста с сожжением Корана. Организатор демонстрации — иммигрант из Ирака Салван Наджем, который ранее проводил аналогичные акции вместе с земляком Салваном Момикой. Демонстрация снова пройдет у здания парламента.