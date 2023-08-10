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21:42, 10 августа 2023Мир

В офисе Сунака Великобританию по ошибке назвали страной ЕС

Канцелярия Сунака в соцсетях по ошибке причислила Великобританию к странам ЕС
Риши Сунак

Риши Сунак. Фото: Tejas Sandhu / Globallookpress.com

Офис британского премьера Риши Сунака в своем посте в социальных сетях по ошибке причислил Великобританию к государствам Евросоюза (ЕС) спустя несколько лет после Brexit, пишет газета Express.

По данным издания, канцелярия Сунака опубликовала посты, рассказывающие о действиях правительства для достижения Великобританией мирового лидерства в области искусственного интеллекта (ИИ). В них говорилось, что в Британии находится в два раза больше компаний, которые занимаются развитием ИИ, «чем в любой другой стране ЕС».

«Даунинг-стрит пришлось удалить твит и вновь опубликовать его после высказывания, которое предполагало, что Великобритания все еще является частью ЕС», — назвали журналисты ошибку.

1 февраля 2020 года Великобритания официально перестала быть членом ЕС.

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    Марина Совина
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