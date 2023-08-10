Названа самая популярная достопримечательность в мире

Небоскреб Бурдж-Халифа стал наиболее посещаемой достопримечательностью в мире

Самой посещаемой достопримечательностью в мире стало высочайшее здание в мире — небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Об этом сообщает Khaleej Times со ссылкой на результаты исследования портала Switch On Business.

По данным авторов, Бурдж-Халифа ежегодно посещают 17 миллионов человек, а количество запросов в Google за такой же период насчитывает 22 миллиона. При этом доход от продажи входных билетов на башню высотой в 828 метров составляет около 621 миллиона долларов (около 60,5 миллиарда рублей) в год.

Популярность этого места эксперты объяснили возможностью испытать большое количество ощущений — например, от подъема на почти 800 метров менее чем за минуту. Они отметили «архитектурное совершенство и потрясающие виды» на город, открывающиеся с башни. Специалисты порекомендовали посещать объект летом с 16 до 19 часов, а зимой — с 15 до 18, так как в эти часы Дубай можно увидеть в дневное, закатное и ночное время.

Второе место в списке занял индийский мавзолей-мечеть Тадж-Махал, находящийся в Агре (Индия). Данный архитектурный объект каждый год привлекает 7,5 миллиона посетителей, а в Google им так же, как и в случае с Бурдж-Халифой, интересуются 22 миллиона человек.

Замкнул тройку самых популярных достопримечательностей Ниагарский водопад, расположенный на границе США и Канады. Его ежегодно посещает около 13 миллионов человек, при этом количество запросов о нем установилось на уровне в 1,2 миллиона. Кроме того, в пятерку самых популярных мест в мире вошли мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско и Эйфелева башня в Париже.

В мае стало известно, что в Макао, который называют азиатским Лас-Вегасом, появился новый курорт-казино для богатых The Londoner Macao. На территории отеля разместили копии достопримечательностей Лондона.