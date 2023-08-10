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18:49, 10 августа 2023Экономика

Российский город начал искать желающих дать в долг

Мэрия Орла начала самостоятельно искать себе кредитора через «Госзакупки»

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Мэрия Орла разместила на портале «Госзакупки» аукцион, в котором объявила о поиске желающих дать ей в долг. На это обратило внимание местное издание «Орловские новости».

Как следует из общей информации о закупке, ведется поиск организации для оказания «услуг по предоставлению кредитных ресурсов администрации города Орла», чтобы та могла погасить муниципальные долговые обязательства и профинансировать дефицит бюджета города. Мэрия просит предоставить ей возобновляемую кредитную линию с лимитом в 315 миллионов рублей на срок до года.

Таким образом, победитель аукциона будет представлять Орлу кредитные средства до достижения указанного лимита. Заявки принимаются до 5 сентября, а первый транш администрация рассчитывает получить не позднее конца октября. Максимальная стоимость контракта с кредитором составляет 29,9 миллиона рублей.

Как напомнили «Орловские новости», в середине июня 2023 года заммэра Орла Алексей Степанов допустил, что из-за долгов мэрии могут скоро заблокировать счета, если город не получит материальную помощь от области. Это повлечет срыв подготовки к новому учебному городу и выполнение нацпроектов.

Ранее в августе стало известно, что мэрия Владивостока так и не нашла желающих дать ей в долг почти миллиард рублей. Об этом сообщал местный портал Prim.news. Администрация города провела несколько аукционов на оказание услуг по предоставлению кредитов, однако ни одной заявки на участие в закупке так и не было подано.

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    Софья Ермакова
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