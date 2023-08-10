Неразорвавшиеся боеприпасы уничтожили силовики под Херсоном

В Херсонской области полицейские уничтожили неразорвавшиеся боеприпасы

В Херсонской области полицейские уничтожили неразорвавшиеся боеприпасы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

По данным ведомства, администрация села Фрунзе Генического района обратилась в полицию, рассказав об опасных предметах. Росгвардейцы и сотрудники МВД нашли на окраине населенного пункта один запал УЗРГМ-2, две гранаты Ф-1, восемь взрывателей, шесть противопехотных осколочных мин направленного поражения МОН-50, две противопехотные мины нажимного действия ПМН-2, пять снарядов РСЗО «Град», выстрел СПГ-9 и почти 300 патронов.

Эксперты изучили боеприпасы и установили, что они деформированы и непригодны для использования. Все, кроме патронов, решили уничтожить. Это сделал сотрудник Росгвардии закладным зарядом тротила в безопасном месте.