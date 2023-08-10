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14:20, 10 августа 2023Мир

В палате представителей США пообещали не обсуждать помощь Украине

Спикера палаты представителей США задумали уволить из-за темы поддержки Украины

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На фоне желания президента США Джо Байдена запросить у Конгресса новые средства на поддержку Украины, спикер палаты представителей Кевин Маккарти пообещал не выносить данный вопрос на обсуждение. Об этом передает Fox News со ссылкой на источники в Республиканской партии США.

В связи с достигнутым компромиссом с Джо Байденом о повышении потолка госдолга США, Кевин Маккарти до сих пор испытывает давление со стороны крайне правого крыла республиканцев в палате представителей. Они раздражены позицией спикера и требуют большей отчетности о направленных Украине средствах.

«Мы не можем продолжать выметать деньги за дверь, поддерживать этот конфликт без подотчетности или прозрачности, — заявил член палаты представителей Дэн Бишоп. — Нет никаких условий и нет планов, чтобы даже определить, как будет выглядеть победа. Американцам надоело, что Вашингтон сломя голову бросается в бесконечные войны».

Кевин Маккарти обещает не выносить на обсуждение вопрос финансирования Украины. В противном случае источники из Республиканской партии США намекают на «возможность проведения голосования» с целью «найти нового спикера».

Ранее сообщалось о желании Джо Байдена внести в Конгресс законопроект о новом выделении миллиардов долларов для Украины. Предполагается также финансирование для поддержки Тайваня и помощи для борьбы со стихийными бедствиями.

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    Максим Габриелян
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