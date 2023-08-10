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18:22, 10 августа 2023Из жизни

Страдающая от лишнего веса женщина сбросила 20 килограммов благодаря мясу

Daily Mirror: в США женщина начала питаться мясом и сбросила 20 килограммов

Фото: Jose Ignacio Pompe / Unsplash

39-летняя жительница штата Калифорния, США, похудела на 20 килограммов благодаря тому, что начала питаться одним мясом. Об этом сообщает Daily Mirror.

Кортни Луна долгое время страдала от лишнего веса. Она садилась на различные диеты, однако постоянно срывалась и снова поправлялась. В 2022 году муж женщины узнал из социальной сети о так называемой львиной диете — режиме питания, предполагающем отказ от растительных продуктов и употребление мяса и пищи животного происхождения. Луна, желающая привести себя в форму и сбросить лишний вес, решила попробовать новую диету.

Женщина стала готовить мясные блюда, преимущественно из говядины. Перекусывала Луна свиными шкварками, мясными палочками, вяленым мясом, сметаной, беконом и вареными яйцами. Помимо этого, женщина позволяла себе есть сливочное масло в больших количествах. А чтобы разнообразить рацион, Луна делала из масла конфеты. Она растапливала его, разливала по формам и давала застыть в холодильнике.

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За год женщине удалось похудеть на 20 килограммов. Кроме того, по словам Луны, благодаря «львиной диете» она избавилась от угрей на коже и вздутия живота, а ее психическое здоровье улучшилось. «У меня больше нет навязчивых мыслей о еде. Все говорили, что это странная диета, но это мой образ жизни. Это то, что мне подходит», — утверждает она.

Луна продолжает придерживаться привычного режима питания и в настоящее время съедает полкилограмма мяса в день. Отмечается, что муж и двое детей женщины также питаются пищей животного происхождения. Помимо диеты, Луна регулярно занимается спортом, много гуляет и обливается холодной водой. Женщина рассказала, что планирует сбросить еще около шести килограммов, чтобы достичь идеального веса.

Ранее фитнес-тренер Оксана Парфенова рассказала, что для борьбы с жировыми отложениями прежде всего нужно скорректировать питание, подобрав индивидуальное суточное соотношение белков, жиров и углеводов. Кроме того, полезными будут кардиотренировки, упражнения на пресс и мышцы корпуса.

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    Алиса Удовик
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