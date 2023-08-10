Россиянин несколько лет насиловал дочь сожительницы и попал под арест

Под Новосибирском арестовали 42-летнего мужчину, насиловавшего падчерицу

Доволенский районный суд Новосибирской области взял под стражу 42-летнего местного жителя В. Фомина, обвиненного в изнасиловании 14-летней дочери сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина попал под арест на два месяца — до 8 октября. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 131 («Изнасилование несовершеннолетней») УК РФ. Заседание прошло в закрытом режиме.

По информации местного издания Ngs.ru, факт изнасилования вскрылся после того, как стало известно о беременности подростка. Падчерица рассказала, что отчим совершал над ней действия сексуального характера на протяжении нескольких лет.