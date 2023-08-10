Среда обитания
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16:35, 10 августа 2023Среда обитания

В российском регионе появилось озеро из нечистот

В Ростовской области из-за слива канализации возникло озеро из нечистот

Кадр: Страница «ЧС ЧП Ростов-на-Дону» во «ВКонтакте»

Озеро из нечистот площадью до тысячи квадратных метров образовалось в Тарасовском районе Ростовской области из-за «слива канализации в поля». Об этом сообщила изданию RostovGazeta депутат регионального парламента Ирина Полякова, опубликовавшая соответствующее видео.

По ее словам, прибывшие на место событий правоохранители составили протокол. Слив нечистот происходит по причине отсутствия канализации. «Выяснилось, что жидкие отходы сливали в озеро не сторонние частные компании или физические лица, а муниципальное предприятие, которое официально занимается вывозом отходов», — сказала депутат.

Как отметила Полякова, после обнародования кадров к ней стали обращаться местные жители. Со ссылкой на их рассказы парламентарий объяснила, что «за вывоз жидких отходов муниципальная служба берет немалые деньги», а сливают ее работники предприятия неподалеку, «в двух минутах проезда».

Ранее стало известно, что в Челябинской области из-за канализационной аварии затопило нечистотами уникальное озеро Курлады. Из-за забившегося коллектора стоки с фекалиями попали на западный берег озера, известного тем, что там гнездятся кудрявые пеликаны и бакланы.

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    Дмитрий Воронин
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