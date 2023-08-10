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19:34, 10 августа 2023Силовые структуры

Находящийся в розыске хотел избежать отправки в Луганск и ударил себя ножом

В Элисте обвиняемый в преступлении ударил себя ножом, чтобы не ехать в Луганск

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Элисте 48-летний мужчина, находящийся в федеральном розыске, ударил себя ножом, чтобы избежать отправки в Луганск. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, мужчина совершил преступление в Луганске, после чего сбежал в Калмыкию, где спустя время его задержали местные полицейские. Они передали фигуранта луганским коллегам, которые должны были отвезти его в республику.

По пути обвиняемый уговорил конвой заехать к нему домой за вещами. Там он схватил нож и охотничье ружье и, угрожая сопровождающим, заставил их выйти из квартиры. Запершись, фигурант несколько раз выходил на балкон и высказывал угрозы окружающим.

Мужчину решено было брать. Чтобы избежать отправки в Луганск, он ударил себя ножом. Фигуранта поместили в больницу.

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    Илона Палей
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