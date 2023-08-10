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18:37, 10 августа 2023Путешествия

Туристов предупредили об опасности на пляжах популярного у россиян курорта Азии

The Thaiger: несколько пляжей острова Пхукет залило нефтью

Фото: Achadthaya Chuenniran / The Thaiger

Туристов на популярном у россиян тайском острове Пхукет предупредили об экологической опасности. Об этом сообщает местное издание The Thaiger.

Уточняется, что несколько пляжей курорта Азии вдоль береговой линии национального парка Сиринат, в том числе Най-Янг, Май-Кхао, Най-Тон и Лаян, залило нефтью.

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Местные жители и представители парка занялись устранением нефтяных пятен и сбором смоляных шариков на прибрежной территории. В целях безопасности туристам порекомендовали воздержаться от посещения этих мест.

По данным издания, Королевский военно-морской флот Таиланда провел вертолетную инспекцию для поиска нефти на поверхности воды, но ничего не обнаружил.

Отмечается, что лабораторные тесты помогут выявить тип судна, которое было причастно к разливу нефти. В соответствии с законом, регулирующим судоходство в водах Таиланда, виновные в загрязнении окружающей среды могут быть приговорены к лишению свободы на срок до трех лет или штрафу в размере до 10 тысяч тайских бат (около 28 тысяч рублей).

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    Марина Черняк
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