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18:04, 10 августа 2023Силовые структуры

Уголовник ограбил и изнасиловал продававшую автомобиль россиянку

Уголовник пойдет под суд за похищение, ограбление и изнасилование россиянки

Фото: Баранов Владимир / Globallookpress.com

В Омске предстанет перед судом 40-летний ранее судимый российский уголовник, обвиняемый в краже, разбое, похищении человека и изнасиловании. Об этом в четверг, 10 августа, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 4 марта 2022 года злоумышленник пришел в квартиру к 30-летней россиянке, выставлявшей объявление о продаже иномарки. Там под угрозой похожего на пистолет оружия он обокрал потерпевшую, забрал золотые изделия, телефон и деньги, затем насильно посадил ее в машину и отвез в гараж, где заставил подписать ему договор купли-продажи на автомобиль. После он посадил похищенную в погреб.

Утром он связал россиянку, вывез ее в багажнике машины в лес и там надругался. После чего лишь под утро отпустил, а сам уехал продавать автомобиль. Однако покупатели усомнились в правомерности сделки и сообщили о странном продавце в полицию, туда же вскоре пришла и изнасилованная женщина, рассказавшая о случившемся.

Ранее неоднократно судимый уголовник был задержан сотрудниками полиции и отправлен в СИЗО. Гособвинение затребовало для него 17 лет лишения свободы.

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    Владимир Седов
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