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14:02, 10 августа 2023Среда обитания

Россиян поторопили с покупкой жилья

Риелтор Никитина: при потребности в улучшении условий жилье надо покупать сейчас

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

При потребности в улучшении условий проживания или решении других проблем, связанных с жильем, квартиру надо покупать сейчас. С покупкой недвижимости россиян поторопила руководитель агентства «PRO ОБМЕН», вице-президент Гильдии риелторов Москвы Екатерина Никитина. Ее слова передает РИАМО.

«Ситуация на рынке жилой недвижимости Москвы сегодня такова, что затаиваться и чего-то ждать не стоит», — отметила специалист. Эксперт подчеркнула, что в ближайшей перспективе квартиры в Москве не подешевеют, и поэтому при необходимости улучшения жилищных условий порекомендовала присмотреться скорее к покупке и остановиться на одном из наиболее качественных из представленных на рынке объектов.

Она добавила, что при сохранении текущего уровня стоимости валюты стоимость новостроек повысится на 0,5-1 процент через месяц-два. Подорожание жилья риелтор связала с ростом цен на зарубежные стройматериалы, а также с сезонным фактором — в сентябре активность на рынке недвижимости традиционно увеличивается. «Многие потенциальные покупатели возвращаются из отпусков и пытаются снова решить свои жилищные вопросы», — пояснила Никитина.

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Что касается «вторички», то с начала лета 2023 года там начал активно сокращаться объем предложения — относительно первого квартала того же года их число упало до 30 процентов. Риелтор предрекла увеличение стоимости данного жилья на 0,5-0,7 процента в месяц в зависимости от локации на фоне большого спроса и сокращающегося количества вариантов на рынке.

В августе стало известно, что россияне больше всего хотели бы жить в собственных домах или коттеджах. Согласно результатам совместного исследования банка «Открытие» и компании «Росгосстрах», такая недвижимость является мечтой для 41 процента граждан.

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    Полина Кислицына
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