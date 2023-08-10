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10:43, 10 августа 2023Ценности

Косметолог оценила изменения во внешности Аллы Пугачевой

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Косметолог Татьяна Баллирано оценила последние изменения во внешности российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Соответствующий материал появился на сайте KP.RU.

Так, специалистка проанализировала недавнее появление 74-летней исполнительницы на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. По словам Баллирано, артистка сделала пластическую операцию, поскольку на ее лице заметно сильное растяжение тканей. «Лицо стало неестественным, вид инопланетянки! Как раз из-за растяжения тканей у певицы визуально увеличился размер рта и глазных щелей», — заявила эксперт.

При этом собеседница издания отметила, что в подобном возрасте результаты хирургических вмешательств очень заметны. Кроме того, как считает Баллирано, знаменитость прибегнула к филлерам, чтобы скорректировать несовершенства кожи. «Эти "уколы красоты" тоже могут при неправильной дозировке давать такие бугры и неровности кожи, как у Пугачевой», — пояснила она.

Ранее пластический хирург Мадина Байрамукова также объяснила последние изменения во внешности Аллы Пугачевой. По ее мнению, звезда сделала эндоскопический лифтинг лица — вид операций по устранению возрастных изменений, вызванных птозом тканей лица, через небольшие разрезы.

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    Карина Черных
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