Косметолог оценила изменения во внешности Аллы Пугачевой

Косметолог Татьяна Баллирано оценила последние изменения во внешности российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Соответствующий материал появился на сайте KP.RU.

Так, специалистка проанализировала недавнее появление 74-летней исполнительницы на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. По словам Баллирано, артистка сделала пластическую операцию, поскольку на ее лице заметно сильное растяжение тканей. «Лицо стало неестественным, вид инопланетянки! Как раз из-за растяжения тканей у певицы визуально увеличился размер рта и глазных щелей», — заявила эксперт.

При этом собеседница издания отметила, что в подобном возрасте результаты хирургических вмешательств очень заметны. Кроме того, как считает Баллирано, знаменитость прибегнула к филлерам, чтобы скорректировать несовершенства кожи. «Эти "уколы красоты" тоже могут при неправильной дозировке давать такие бугры и неровности кожи, как у Пугачевой», — пояснила она.

Ранее пластический хирург Мадина Байрамукова также объяснила последние изменения во внешности Аллы Пугачевой. По ее мнению, звезда сделала эндоскопический лифтинг лица — вид операций по устранению возрастных изменений, вызванных птозом тканей лица, через небольшие разрезы.