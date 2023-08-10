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13:16, 10 августа 2023Ценности

Российский фитнес-тренер опровергла миф о пользе бега для похудения

Тренер Гуляева: бег не способствует формированию мышечной массы и жиросжиганию

Фото: Unsplash

Фитнес-тренер и эксперт сети спортивных клубов XFIT в России Юлия Гуляева опровергла россиянам миф о пользе бега для похудения. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 10 августа.

Так, эксперт рассказала, что для поддержания физической формы необходимо соблюдать правильное питание и режим тренировок. При этом она отметила, что бег не способствуют формированию мышечной массы. «Дело в том, что кардио не способствует укреплению мышц, и за 30-40 минут бега расходуется не так много калорий», — пояснила Гуляева.

Кроме того, специалистка обратила внимание на распространенное мнение, что кардионагрузки натощак способствует жиросжиганию. По ее мнению, данное утверждение является неверным. «Процессы энергообеспечения в организме человека устроены так, что сначала расходуются углеводы, и только спустя примерно полчаса непрерывного низкоинтенсивного кардио расходуются жиры. Поэтому бег натощак похудеть не поможет», — заявила собеседница издания.

В связи с этим Гуляева посоветовала присмотреться к функциональным или силовым занятиям. Подобная активность формирует не только мышечную массу, но и способствует жиросжиганию. В то же время эксперт уточнила, что исключать кардиотренировки не стоит, поскольку они помогают поддерживать сердечно-сосудистую систему в тонусе.

В феврале Гуляева раскрыла россиянам простые способы, с помощью которых можно добиться кубиков на прессе. По словам спортсменки, на рельефный пресс влияет количество подкожного жира, тонус мышц и правильная осанка.

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    Мария Винар
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