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12:56, 10 августа 2023Силовые структуры

Российский пенсионер выстрелил вместо гуся в школьника и выкинул ружье в воду

В ХМАО пенсионер на охоте выстрелил в школьника, перепутав его с гусем

Фото: Telegram-канал Baza

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) 69-летний охотник перепутал школьника с гусем и выстрелил в голову 15-летнего подростка. Об этом сообщает издание Baza.

8 августа пенсионер во время охоты плыл на лодке по реке Северная Сосьва и, как ему показалось, заметил гусей, плавающих у берега. Мужчина прицелился и выстрелил из гладкоствольного ружья 12-го калибра, однако сразу после этого раздался крик.

Пенсионер, осознав, что попал в школьника, бросил ружье в воду. Мальчика с огнестрельным ранением госпитализировали в Сургутскую клиническую травматологическую больницу. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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    Илона Палей
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