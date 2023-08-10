Российский пенсионер выстрелил вместо гуся в школьника и выкинул ружье в воду

В ХМАО пенсионер на охоте выстрелил в школьника, перепутав его с гусем

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) 69-летний охотник перепутал школьника с гусем и выстрелил в голову 15-летнего подростка. Об этом сообщает издание Baza.

8 августа пенсионер во время охоты плыл на лодке по реке Северная Сосьва и, как ему показалось, заметил гусей, плавающих у берега. Мужчина прицелился и выстрелил из гладкоствольного ружья 12-го калибра, однако сразу после этого раздался крик.

Пенсионер, осознав, что попал в школьника, бросил ружье в воду. Мальчика с огнестрельным ранением госпитализировали в Сургутскую клиническую травматологическую больницу. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.