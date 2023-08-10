ФСБ задержала россиянина по статье о госизмене

Под Самарой ФСБ задержала мужчину, отправлявшего Киеву данные о военных эшелонах

Под Самарой ФСБ задержала мужчину, который отправлял Киеву данные о военных эшелонах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Россиянин вел в интернете переписку с представителем спецслужб Украины. Ему было дано задание фиксировать на фото военные эшелоны в Самарской области и отправлять кадры куратору. Он подписывал под фото место съемки и количество военной техники.

В отношении задержанного возбудили дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Фигуранту грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока.