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09:49, 10 августа 2023Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина по статье о госизмене

Под Самарой ФСБ задержала мужчину, отправлявшего Киеву данные о военных эшелонах

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Под Самарой ФСБ задержала мужчину, который отправлял Киеву данные о военных эшелонах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Россиянин вел в интернете переписку с представителем спецслужб Украины. Ему было дано задание фиксировать на фото военные эшелоны в Самарской области и отправлять кадры куратору. Он подписывал под фото место съемки и количество военной техники.

В отношении задержанного возбудили дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Фигуранту грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока.

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    Екатерина Власова
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