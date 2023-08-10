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13:58, 10 августа 2023Силовые структуры

Из квартиры бывшего главы московского района украли часы за 50 тысяч долларов

В Москве у экс-главы района Северное Медведково украли часы за 50 тысяч долларов

Фото: Freedom Studio / Shutterstock / Fotodom

В Москве сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства кражи у бывшего столичного чиновника 7 миллионов рублей и часов за 50 тысяч долларов. Об этом в четверг, 10 августа, сообщает издание Baza.

По данным источника, экс-глава управы района Северное Медведково сообщил полицейским, что из сейфа квартиры его дочери пропали часы и деньги. Неизвестный злоумышленник подменил деньги фальшивыми купюрами, а часы поменял на похожие. Доступ к сейфу, помимо бывшего чиновника, имела дочь и ее ухажер, который постоянно находился в квартире.

Ранее в августе сообщалось, что российских туристов обокрали в аэропорту Барселоны на 8,5 миллиона евро (почти на 858 миллионов рублей).

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    Владимир Седов
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