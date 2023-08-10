Владельца российского золотоперерабатывающего завода заподозрили в краже золота

Владельца золотоперерабатывающего завода заподозрили в краже своей продукции

Владельца одного из крупнейших золотоперерабатывающих заводов Игоря Пальваля заподозрили в краже своей продукции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По версии ФСБ, за два года Пальваль вместе с крупным региональным торговцем драгметаллами Милославским могли присвоить 150 килограммов золота, переработанного из 300 килограммов сплава. Ущерб, по предварительной оценке, составляет 652 миллиона рублей. Выясняется, где в настоящее время хранится похищенное.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. В случае подтверждения факта кражи оно может быть переквалифицировано на хищение в особо крупном размере.