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17:44, 10 августа 2023Силовые структуры

Владельца российского золотоперерабатывающего завода заподозрили в краже золота

Владельца золотоперерабатывающего завода заподозрили в краже своей продукции

Фото: Jingming Pan / Unsplash

Владельца одного из крупнейших золотоперерабатывающих заводов Игоря Пальваля заподозрили в краже своей продукции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По версии ФСБ, за два года Пальваль вместе с крупным региональным торговцем драгметаллами Милославским могли присвоить 150 килограммов золота, переработанного из 300 килограммов сплава. Ущерб, по предварительной оценке, составляет 652 миллиона рублей. Выясняется, где в настоящее время хранится похищенное.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. В случае подтверждения факта кражи оно может быть переквалифицировано на хищение в особо крупном размере.

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    Илона Палей
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