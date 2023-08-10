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14:08, 10 августа 2023Бывший СССР

На Украине предрекли мобилизацию сотен тысяч людей

Глава фонда «Вернись живым» предрек мобилизацию сотен тысяч людей на Украине

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

На Украине придется мобилизовать еще сотни тысяч людей. Об этом заявил глава фонда «Вернись живым» Тарас Чмут, передает украинское «Новое Издание».

По его словам, необходимость в этом обусловлена тем, что находящимся на фронте украинским военным нужны ротация и отдых. «Это сейчас тотальная проблема — люди, которые год-полтора в окопах, физиологически требуют восстановления. А чтобы это сделать, их нужно кем-то заменить», — пояснил он.

Ранее американская газета The Washington Post сообщала, что украинские войска бросили в бой второй эшелон войск, задействовав для наступления на населенный пункт Работино Запорожской области 10-й армейский корпус.

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