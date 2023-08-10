На Украине предрекли мобилизацию сотен тысяч людей

Глава фонда «Вернись живым» предрек мобилизацию сотен тысяч людей на Украине

На Украине придется мобилизовать еще сотни тысяч людей. Об этом заявил глава фонда «Вернись живым» Тарас Чмут, передает украинское «Новое Издание».

По его словам, необходимость в этом обусловлена тем, что находящимся на фронте украинским военным нужны ротация и отдых. «Это сейчас тотальная проблема — люди, которые год-полтора в окопах, физиологически требуют восстановления. А чтобы это сделать, их нужно кем-то заменить», — пояснил он.

Ранее американская газета The Washington Post сообщала, что украинские войска бросили в бой второй эшелон войск, задействовав для наступления на населенный пункт Работино Запорожской области 10-й армейский корпус.