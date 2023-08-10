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12:30, 10 августа 2023Мир

В Белом доме прокомментировали нежелание американцев помогать Украине

CNN: в Белом доме пообещали поддержку Украине, несмотря на нежелание американцев
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В Белом доме пообещали продолжить поддержку Украины, несмотря на нежелание простых американцев, что показал опрос CNN. Об этом заявил CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Телеканал CNN провел опрос среди американцев, выяснив уровень поддержки Украины. 55 процентов опрошенных заявили, что Конгресс США не должен одобрять расширение финансовой помощи Киеву. 51 процент считают, что Америка уже сделала достаточно, а 48 процентов — что надо сделать больше.

Кирби заявил CNN, что на протяжении всего конфликта на Украине американский народ поддерживал Киев, также как и Конгресс, который делал это на двухпартийной основе. Он считает, что нельзя сидеть сложа руки, и посетовал на то, что простые американцы не чувствуют этгоо.

«Это важно не только для народа Украины, но и для наших европейских союзников и партнеров, особенно наших союзников по НАТО», — отметил Кирби.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что пора остановить военный конфликт на Украине и начать мирные переговоры. Он считает, что Евросоюз должен перестать оказывать финансовую помощь президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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    Александр Слабиев
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