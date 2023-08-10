Сексолог посоветовал идеальный ужин перед интимом

Сексолог Гулько: употребление алкоголя до секса грозит потерей чувствительности

Идеальный ужин перед «ночью любви» должен быть легким, рассказал врач-сексолог, психотерапевт Олег Гулько. Его цитирует «Газета.Ru».

Гулько посоветовал перед первым сексом отдать предпочтение успокаивающим средствам. Употребление алкоголя перед интимом грозит потерей эрекции, чувствительности у мужчин и женщин и трудностями с достижением оргазма.

Как показывают истории моих клиентов, если что-то не получается на такой встрече, то это прямое следствие тревоги. Поэтому в народных рекомендациях и появился алкоголь, так как он в момент приема может устранить подобные переживания Олег Гулько сексолог, психотерапевт

Перед сексом можно ограничиться символическим объемом шампанского. «Алкоголь как средство помощи в таких обстоятельствах очень ненадежный компонент, так как многое зависит от того, какой алкоголь, от его количества и влияния на конкретного человека. Главное в таком ужине — атмосфера, помогающая настроиться на последующий интимный лад», — констатировал он.

Ранее сообщалось, что запах перегара может держаться до трех дней и мгновенно убрать его не получится, только замаскировать. Чтобы аромат как можно быстрее исчез, продукты распада этанолы должны покинуть организм через пот, мочу или дыхание.