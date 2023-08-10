Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:48, 10 августа 2023Забота о себе

Сексолог посоветовал идеальный ужин перед интимом

Сексолог Гулько: употребление алкоголя до секса грозит потерей чувствительности

Фото: Louis Hansel / Unsplash

Идеальный ужин перед «ночью любви» должен быть легким, рассказал врач-сексолог, психотерапевт Олег Гулько. Его цитирует «Газета.Ru».

Гулько посоветовал перед первым сексом отдать предпочтение успокаивающим средствам. Употребление алкоголя перед интимом грозит потерей эрекции, чувствительности у мужчин и женщин и трудностями с достижением оргазма.

Как показывают истории моих клиентов, если что-то не получается на такой встрече, то это прямое следствие тревоги. Поэтому в народных рекомендациях и появился алкоголь, так как он в момент приема может устранить подобные переживания

Олег Гулькосексолог, психотерапевт
Материалы по теме:
Всегда готов Как не потерять сексуальную активность после 40 лет
Всегда готовКак не потерять сексуальную активность после 40 лет
28 октября 2020
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Перед сексом можно ограничиться символическим объемом шампанского. «Алкоголь как средство помощи в таких обстоятельствах очень ненадежный компонент, так как многое зависит от того, какой алкоголь, от его количества и влияния на конкретного человека. Главное в таком ужине — атмосфера, помогающая настроиться на последующий интимный лад», — констатировал он.

Ранее сообщалось, что запах перегара может держаться до трех дней и мгновенно убрать его не получится, только замаскировать. Чтобы аромат как можно быстрее исчез, продукты распада этанолы должны покинуть организм через пот, мочу или дыхание.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Лисица
    Обсудить
    Последние новости

    США заявили о недостатке времени у ВСУ для контрнаступления. Какой дедлайн поставил Вашингтон Киеву?

    Российская олимпийская чемпионка сообщила об излечении от рака

    Трамп обвинил Байдена в сумасшествии

    Минздрав заявил о 80 пострадавших из-за взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

    В США заявили о желании Польши захватить часть Украины

    Сексолог посоветовал идеальный ужин перед интимом

    Купленного на блошином рынке плюшевого мишку оценили в огромную сумму

    Зеленский захотел заменить главу Минобороны Украины

    В офисе Сунака Великобританию по ошибке назвали страной ЕС

    В Харьковской области рассказали о продвижении ВС РФ на купянском направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости