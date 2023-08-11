Звезда «Милых обманщиц» набрала 30 килограммов из-за серьезной болезни

Саша Питерс набрала за год 30 килограммов из-за синдрома поликистозных яичников

27-летняя американская актриса Саша Питерс в подкасте актера Тейлора Лотнера и его жены Тейлор Доум Лотнер The Squeeze рассказала о том, как из-за серьезной болезни в 17 лет набрала 30 килограммов. Звезду сериала «Милые обманщицы» цитирует People.

По словам Питерс, менструальный цикл у нее всегда был нерегулярным, но гинекологи говорили, что это изменится. «Когда мне было 15-16 лет, я заметила, что мой обмен веществ изменился. В 17 я набрала 30 килограммов за год без причин, безо всякого объяснения», — вспоминает она. При этом, отмечает актриса, несмотря на подозрения врачей в обратном, она вела здоровый образ жизни.

Когда Питерс обратилась к эндокринологу, ей поставили диагноз — синдром поликистозных яичников. «Это гормональный дисбаланс, гормональное заболевание, тестостерон или эстроген зашкаливают, витамин D падает, и симптомы его действительно видны. При нем цикл нерегулярный, но у каждой женщины симптомы разные: это могут быть месячные, странное оволосение, проблемы с пищеварением, много кист в яичниках, набор веса», — перечислила она.

Питерс выразила сожаление, что многие женщины не знают, что у них синдром поликистозных яичников и могут страдать от последствий недиагностированного состояния.

Ранее сообщалось, что чаще всего жир скапливается на животе и боках, однако у женщин с высоким уровнем гормона эстрогена он может откладываться также на ягодицах и бедрах.