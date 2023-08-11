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20:33, 11 августа 2023Путешествия

Россиян предупредили о страшных последствиях катания на «банане»

Доктор Березовский: при катании на «банане» можно получить травму позвоночника

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Отдыхающих на пляжах российских туристов предупредили о страшных последствиях для здоровья от катания на «банане». О них рассказал профессор кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, доктор медицинских наук Дмитрий Березовский в беседе с Life.

По словам профессора, при резком подбрасывании человека на большой скорости над водой он может получить травму позвоночника. Кроме того, во время катания из-за ударов ягодиц о поверхность «банана» есть риск повредить копчик. Доктор наук отметил, что такие травмы не угрожают жизни человека, однако очень болезненны.

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Если же турист на водном аттракционе повредит спинной мозг, он может получить паралич ног и столкнуться с проблемами в виде непроизвольного мочеиспускания и дефекации. В зоне риска находятся люди, у которых и так есть проблемы со спиной, добавил Березовский.

Ранее сообщалось, что российских туристов, катавшихся в Крыму на аттракционе «банан», забросило на дикий пляж в районе горы Аю-Даг. Из-за сильного шторма и незнания местности туристы не могли самостоятельно вернуться на берег. Им потребовалась помощь спасателей.

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    Марина Черняк
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