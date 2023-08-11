Незаконно регистрирующих украинцев на Донбассе членов московской банды задержали

В Москве задержали членов банды, незаконно регистрирующих украинцев на Донбассе

В Москве раскрыли преступную группировку, которая незаконно регистрировала украинцев на Донбассе для упрощенного получения ими российского гражданства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

В отношении семи задержанных возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в» части 2 статьи 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ. По версии следствия, в банду, которая была создана в период с 2021-го по 2023 год, вошли более семи россиян и молдаван, в числе которых оказался работник отдела по вопросам миграции УМВД России по Воронежу.

Они выходили на связь с украинцами, которые хотели, но не имели права получить российское гражданство в упрощенном порядке, и предлагали им свои услуги для обхода закона. За деньги члены банды изготавливали или подделывали документы, внося ложные данные о регистрации людей на территории Донецкой народной республики до ее вхождения в Россию.

В рамках расследования было проведено более десяти обысков, изъяты тампы, печати, бланки госорганов и учреждений. Вину задержанные признали и дали признательные показания. Устанавливаются соучастники.