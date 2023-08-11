Курс евро превысил 108 рублей впервые с 24 марта 2022 года

В ходе торгов на Московской бирже 11 августа курс евро побил новый рекорд, превысив отметку 108 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Эта цена была достигнута впервые с 24 марта 2022 года. На максимуме евро достигал 108,05 рубля. По состоянию на 10:53 по московскому времени курс скорректировался до 108,00 рубля (плюс 1,05 процента с начала торгов).

Продолжает расти и курс доллара, который 9 августа преодолел отметку в 98 рублей. По состоянию на время написания материала американская валюта торгуется около отметки 98,04 рубля (плюс 0,61 процента к цене четверга 10 августа).

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков объяснил снижение курса рубля к доллару восстановлением объема импорта до показателей 2021 года. По его словам, из-за роста поставок из-за рубежа спрос на валюту в России вырос почти вдвое. Одновременно с этим сократился экспорт нефти, что повлияло на доходы бюджета, добавил Аксаков. Еще одной причиной обвала национальной валюты, по словам руководителя думского комитета, стал сезон отпусков.