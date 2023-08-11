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15:01, 11 августа 2023Моя страна

Фестиваль «Притяжение» пройдет в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии с 19 августа по 16 сентября пройдет фестиваль «Притяжение»

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В Карачаево-Черкесии с 19 августа по 16 сентября пройдет фестиваль «Притяжение», который, как ожидается, посетят 25 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках мероприятия пройдет фестиваль воздушных шаров, концерт электронной музыки, гастрофестиваль, спортивные состязания.

«Это одно из масштабнейших событий региона, ожидается, что мероприятие соберет более 25 тысяч гостей со всех уголков страны. Организаторы учли интересы разных аудиторий и постарались сделать фестиваль настоящим праздником — в течение месяца на более 10 туристических локациях будут действовать площадки для тех, кто любит проводить отдых познавательно, активно, вкусно и зрелищно», — сообщили в Минтуризма региона.

В первый день фестиваля на туристическом комплексе «Медовые водопады» состоится первый для республики Всероссийский фестиваль воздушных шаров. На следующий день гости посетят ферму альпак, фестиваль гелиевых воздушных шаров и музыкально-световое шоу. 26 августа пройдет велопробег «Архыз — Черкесск» и пеший переход по территории Софийской поляны в Архызе.

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    Варвара Кошечкина
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