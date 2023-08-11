Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:04, 11 августа 2023Путешествия

Еще над одним российским аэропортом закрыли небо

Над аэропортом Калуги закрыли воздушное пространство

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Над аэропортом Калуги временно закрыли воздушное пространство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По данным источника, причиной остановки работы воздушной гавани стала угроза атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Ранее небо еще над одним российским аэропортом закрыли из-за угрозы удара бесплитоника. С 09:40 11 августа были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов во Внуково.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны подробности о попытке атаки беспилотника по объекту в Москве

    Стало известно о проблемах с наследством режиссера Джимбиновой

    Появились кадры последствий обстрела Курской области со стороны Украины

    Иван Емельяненко сделал прогноз на бой брата с Тайсоном

    Полет украинского дрона-камикадзе над Подмосковьем до крушения сняли на видео

    Опубликовано видео с места падения обломков сбитого над Москвой БПЛА

    Солист группы «Чай вдвоем» купил мотоцикл Ducati за миллионы рублей

    16 компаний из московской ОЭЗ примут участие в конкурсе промышленного дизайна

    Москвичам подогреют Москву-реку для купания

    Стало известно о задержках с обучением украинских пилотов F-16

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости