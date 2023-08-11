Еще над одним российским аэропортом закрыли небо

Над аэропортом Калуги закрыли воздушное пространство

Над аэропортом Калуги временно закрыли воздушное пространство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По данным источника, причиной остановки работы воздушной гавани стала угроза атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Ранее небо еще над одним российским аэропортом закрыли из-за угрозы удара бесплитоника. С 09:40 11 августа были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов во Внуково.