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17:51, 11 августа 2023Забота о себе

Тиктокерша поделилась рецептом «ленивого» блюда для похудения

The Sun: простое блюдо для похудения можно приготовить из тунца и кукурузы

Американская блогерша, публикующая видеоролики о безглютеновом питании в социальной сети TikTok под псевдонимом @glu.tenfreegoodness, поделилась придуманным самостоятельно простым рецептом блюда для похудения. На ее ролик обратило внимание издание The Sun.

По ее словам, «ленивое» блюдо можно приготовить из риса, консервированной кукурузы, консервированного тунца, красного стручкового перца и молодого шпината. Девушка показала, как смешивает в тарелке рис, рыбу и кукурузу, приправляя красным перцем по вкусу. «Нужно добавить немного объема, поэтому я положу сюда немного молодого шпината. Это бюджетное блюдо, потому что в нем используются продукты в банках», — уточнила она.

После тиктокерша заправила блюдо соусом из греческого йогурта, сметаны, смеси трав и чесночной соли. «Малокалорийно, очень вкусно и сытно. Благодаря тунцу в блюде много белка — и всего 450 килокалорий», — объяснила она.

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Кроме правильного питания, снизить вес помогают занятия бегом: при пробежке на пять километров сжигается около 400 килокалорий. Примерно столько же и больше можно сбросить за час велопрогулки.

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    Александра Лисица
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