Расклеивавшего листовки по заданию из Эстонии россиянина оштрафовали

В Пскове жителя оштрафовали за расклейку листовок по заданию из Эстонии

В Пскове Второй Западный окружной военный суд оштрафовал местного жителя на 160 тысяч рублей за распространение экстремистских материалов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

Следствие и суд установили, что мужчина арендовал гараж и изготавливал в нем листовки с призывами к расправе над органами власти и ссылкой на Telegram-канал запрещенной в России организации. Эти листовки мужчина расклеивал по городу, фотографировал и отправлял заказчику.

Им оказался житель Эстонии, который находится в межгосударственном розыске. За выполнение заданий россиянин получал денежные вознаграждения. Мужчина признал вину.