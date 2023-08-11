Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:09, 11 августа 2023Бывший СССР

В Запорожье заявили об отсутствии будущего у Украины

Балицкий заявил о потере экономики Украины из-за неверного вектора
Евгений Балицкий

Евгений Балицкий. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Украина как страна лишилась будущего. Об этом он высказался в интервью с РИА Новости.

Балицкий заявил об отсутствии будущего у Украины и объяснил, что это связано с потерей экономики из-за неверного вектора. По его мнению, в 1991 году у страны был уникальный шанс, поскольку ей достались мощнейшая экономика и мощнейшая промышленность, а также мощнейшее порты и интеллектуальные города, включая Харьков, Днепропетровск, Донецк.

Из-за европейского вектора население страны сократилось. Если бы Украина выбрала сотрудничество с Россией, то промышленность работала бы сейчас.

«Страна была бы целая, и у Украины был бы шанс. Сегодня у Украины шансов нет. И люди, живущие в Запорожской области, уже не связывают свое будущее с Украиной, хотя в начале еще такие поползновения были», — заключил Балицкий.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные штурмом взяли опорный пункт ВСУ под Марьинкой. Чем он важен?

    Тренер назвала бесполезные упражнения для борьбы с жиром на бедрах

    В Запорожье заявили об отсутствии будущего у Украины

    Сексолог назвала четыре этапа восстановления женской сексуальности

    Мужчина женился на подруге дочери на 33 года младше себя

    «Калашников» испытал «Эгиду»

    В России начали работу над беспилотным бронеавтомобилем

    Доброволец рассказал о действиях ВСУ под Соледаром

    Во Франции допустили третью мировую войну из-за Польши

    В Польше назвали главную проблему Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости