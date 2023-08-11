Балицкий заявил о потере экономики Украины из-за неверного вектора

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Украина как страна лишилась будущего. Об этом он высказался в интервью с РИА Новости.

Балицкий заявил об отсутствии будущего у Украины и объяснил, что это связано с потерей экономики из-за неверного вектора. По его мнению, в 1991 году у страны был уникальный шанс, поскольку ей достались мощнейшая экономика и мощнейшая промышленность, а также мощнейшее порты и интеллектуальные города, включая Харьков, Днепропетровск, Донецк.

Из-за европейского вектора население страны сократилось. Если бы Украина выбрала сотрудничество с Россией, то промышленность работала бы сейчас.

«Страна была бы целая, и у Украины был бы шанс. Сегодня у Украины шансов нет. И люди, живущие в Запорожской области, уже не связывают свое будущее с Украиной, хотя в начале еще такие поползновения были», — заключил Балицкий.