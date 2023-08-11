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00:13, 11 августа 2023Мир

Вучич исключил победу Запада на Украине

Вучич исключил победу Запада над Россией на поле боя на Украине
СюжетРоссия и НАТО:
Александр Вучич

Александр Вучич . Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что коллективный Запад всеми силами не сможет победить Россию в конфликте с Украиной. Об этом он высказался в эфире Happy TV.

Вучич исключил победу Запада над Россией на поле боя на Украине. Он подчеркнул, что следит за предложениями о переговорах двух стран от арабских коллег. Политик предположил, что перемирие между сторонами отвечает интересам и американского президента Джо Байдена, «который хочет получить второй мандат».

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«Было бы лучше всего, чтобы как можно раньше было достигнуто некое перемирие», — подчеркнул Вучич.

Сербский лидер также допустил, что если бы Байден поучаствовал в прекращении конфликта на Украине, то «большая часть человечества отдала бы ему признание за это, экономика бы мгновенно расцвела, это принесло бы такой оптимизм в мире, и у нас росли бы быстрее зарплаты и пенсии, все бы было по-другому, цены энергоносителей резко бы упали, все бы было иначе».

Ранее Вучич заявил, что поражение Украины в конфликте с Россией будет означать проигрыш коллективного Запада, включая НАТО. Он выразил беспокойство по поводу текущего направления конфликта и допустил прорыв некоторых рубежей, который приведет к катастрофе со стороны России или Украины.

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    Марина Совина
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