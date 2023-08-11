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10:33, 11 августа 2023Силовые структуры

ФСБ задержала похитившего у тысячи россиян криптовалюту хакера

ФСБ задержала хакера, похитившего криптовалюту у тысячи россиян

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Новосибирской области ФСБ задержала хакера с помощью вируса похитившего криптовалюту у более чем тысячи россиян. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщает ТАСС.

Силовики полагают, что злоумышленник, проживавший в городе Обь совершил кражу цифровой валюты у тысячи пользователей используя вирус. Хакер начиная с 2018 года вел свою деятельность с помощью незаконного программного обеспечения для кражи паролей, купленного в закрытом интернет-ресурсе.
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    Владимир Седов
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