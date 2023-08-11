ФСБ задержала похитившего у тысячи россиян криптовалюту хакера

ФСБ задержала хакера, похитившего криптовалюту у тысячи россиян

В Новосибирской области ФСБ задержала хакера с помощью вируса похитившего криптовалюту у более чем тысячи россиян. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщает ТАСС.

Силовики полагают, что злоумышленник, проживавший в городе Обь совершил кражу цифровой валюты у тысячи пользователей используя вирус. Хакер начиная с 2018 года вел свою деятельность с помощью незаконного программного обеспечения для кражи паролей, купленного в закрытом интернет-ресурсе.

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