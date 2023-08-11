Китай обвинил США в захвате космических ресурсов

МИД КНР: США захватывают космические ресурсы ради личной выгоды и подрывают мир

США захватывают космические ресурсы ради личной выгоды и подрывают мир в космосе. С таким заявлением выступили в пресс-службе МИД КНР, передает РИА Новости.

В министерстве отметили, что Вашингтон в своих документах определяют космическое пространство как «территорию для сражений» и «приоритетную область развития национальной военной мощи». Китайский МИД обвинил США в обострении космической гонки вооружений.

«Космос должен стать пространством для взаимовыгодного сотрудничества, а не ареной для соперничества стран», — указали в ведомстве.

Ранее Китай уличили в стремлении одержать победу над США в новой космической гонке. «Тихо, но упорно Китай разрабатывает арсенал вооружений, чтобы бросить вызов Америке — стране, которая впервые высадила человека на Луну, — и побороться за лидерство в этом пространстве», — писал обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус.

По оценке Игнатиуса, в Китае не так много частных космических компаний, как в США, хотя первый способен выводить американские космические аппараты из строя. Обозреватель уверен, что сторонам следует обсудить правила поведения на околоземной орбите, «иначе США могут потерять свое некогда внушительное преимущество на последнем рубеже».