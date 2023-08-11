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19:25, 11 августа 2023Ценности

Signal запустил мерч-шоп

Signal объявил о запуске мерч-шопа в коллаборации с российскими брендами

Фото: Signal

Фестиваль Signal объявил о запуске мерч-шопа в коллаборации с российскими брендами. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Серия создана при участии таких марок, как DVKB, Sintezia, Found, Soft Case, Devichnik, Суперметалл, Kotomka и NABOO.

Среди эксклюзивных товаров — кружка и тарелка, ботинки с вышивкой, значок, сумка для напитков, маникюр с дизайном в подарок и тату-пак, супер-карабин, экосвечи и ароматические свечи с несколькими запахами.

Все позиции изготовлены ограниченным тиражом, они доступны для онлайн-заказа на сайте, а также будут представлены в специальном корнере на фестивале, который состоится 17-20 августа в Никола-Ленивце.

Signal — ведущий фестиваль и пространство для творческой свободы. Ежегодно он объединяет в себе темы музыки, архитектуры и искусства, создавая разнообразные программы для гостей. В текущем году он объединит 200 артистов, 7 музыкальных сцен, 15 саб-ивентов от ведущих комьюнити, образовательную программу, арт-инсталляции и многое другое.

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    Варвара Кошечкина
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