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10:54, 11 августа 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о подозрениях экс-лидеру Коммунистической партии

СБУ сообщила о подозрениях экс-лидеру Коммунистической партии Украины Симоненко

Фото: Felipe Dana / AP Photo

Служба безопасности Украины сообщила о подозрениях экс-лидеру Коммунистической партии Украины Петру Симоненко. Об этом ведомство сообщил в своем Telegram-канале.

По данным следствия, политик поддержал начало специальной военной операции (СВО) и уехал в Россию через территорию Белоруссии в сопровождении спецназа.

Также сообщается, что Симоненко участвовал в антифашистском форуме, который проходил в Минске, где выступал за продолжение боевых действий, а также допускал применение тактического ядерного оружия.

Ранее на Украине четыре соратника бывшего главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука получили тюремные сроки за попытку госпереворота.

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