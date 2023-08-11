На Украине сообщили о подозрениях экс-лидеру Коммунистической партии

СБУ сообщила о подозрениях экс-лидеру Коммунистической партии Украины Симоненко

Служба безопасности Украины сообщила о подозрениях экс-лидеру Коммунистической партии Украины Петру Симоненко. Об этом ведомство сообщил в своем Telegram-канале.

По данным следствия, политик поддержал начало специальной военной операции (СВО) и уехал в Россию через территорию Белоруссии в сопровождении спецназа.

Также сообщается, что Симоненко участвовал в антифашистском форуме, который проходил в Минске, где выступал за продолжение боевых действий, а также допускал применение тактического ядерного оружия.

Ранее на Украине четыре соратника бывшего главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука получили тюремные сроки за попытку госпереворота.