Тысячи людей в сети жалеют о том, «что не все поймут, в чем же дело». Что это за мем и как он захватил Рунет?

«Лента.ру»: Рунет захватил мем «Жаль, что не все поймут, в чем дело»

Летом в Рунете распространились картинки с изображением мужчины в очках и с бородой, который слегка ухмыляется и с надменным видом смотрит по ту сторону экрана. И тут же полюбился россиянам. С его помощью они высмеивают псевдоинтеллектуалов и снобов, которые кичатся своими поверхностными познаниями и считают себя знатоками в той или иной области — как правило, безосновательно. «Жаль, что далеко не все поймут», — заключает герой мема и приводит довольно очевидный факт на какой-либо факт или отсылку, зачастую очевидные для многих.

Откуда взялся мем с надменным мужчиной

Прототип героя мема — далеко не интеллектуал. Надменного мужчину пользователи сети срисовали с Хэла Стюарта — недалекого и инфантильного персонажа анимационного фильма «Мегамозг». В картине он показан неуверенным в себе и ленивым парнем, который, получив суперсилы, становится наглым и самонадеянным и в конце концов превращается в злодея.

Оригинальный кадр был взят из сцены, где Стюарта бьет по лицу главный герой фильма «Мегамозг». Ему не удается причинить вред злодею, и Стюарт реагирует на безуспешную попытку самодовольной ухмылкой. Видео с этим моментом, опубликованное на YouTube, собрало 12 миллионов просмотров.

Кто именно превратил самоуверенного злодея в не менее высокомерного сноба, неизвестно. Считается, что изображение с перерисованным Стюартом некий анонимный пользователь разместил в сети в январе 2023 года. Автор картинки взял за основу мимику персонажа, вместо пышной шевелюры наградил его лысиной, добавил очки и щетину.

Получившийся герой изображен в стиле мема о сойджеках. Так в сети называют нарисованных персонажей, высмеивающих определенный тип мужчин. С помощью этого персонажа в сети изначально иронизировали над парнями, которым недостает мужественности. При этом сойджек — это продолжение старого мема под названием вояк, основанного на простом черно-белом изображении грустного мужчины, которое впоследствии стало фундаментом для создания других мемных героев.

Ухмыляющегося надменного персонажа назвали смагджеком (имя образовано от слов smug — «самодовольный» и wojak — «вояк», которое иногда читается как «воджек» или «воджак»).

Как самодовольный герой мема покорил Рунет

Изначально смагджек был скорее нишевым мемом, но спустя какое-то время разошелся по сети. Интернет-персонажа использовали по прямому назначению — чтобы пошутить над надменными и самодовольными людьми. Кроме того, он встречался в разного рода англоязычных дискуссиях о политике и социальной сфере. Там ему вложили в уста фразу «А лично на тебе это как отражается?».

Однако настоящая слава пришла к надменному мужчине в Рунете. Мемы с ним начали широко расходиться по соцсетям примерно с июня. В большинстве из этих картинок он не просто самодовольно смотрит на зрителя, но еще и насмехается над его недостаточной эрудированностью, говоря: «А ведь немногие поймут» или «Жаль, что далеко не все поймут». При этом речь обычно идет о какой-то очевидной вещи, которая, по его мнению, большинству людей недоступна для понимания

Но факты или явления, осведомленность о которых смагджек считает признаком элитарности, на самом деле известны и понятны многим людям. К примеру, герой мема уверен, что далеко не все пользователи смогут распознать в наборе цифр число Пи, что они ничего не знают о повести «Пикник на обочине» братьев Стругацких или о стихотворении «Не выходи из комнаты» Иосифа Бродского — очень известных в России произведениях.

И даже знание того, что герои «Черепашек-ниндзя» названы именами великих итальянских творцов, по мнению надменного героя мема, доступно только избранным. Высказываясь о таких явлениях, чаще всего персонаж тренда заявляет: «Жаль, что далеко не все поймут, в чем же дело. Действительно тонко. Не так уж много и образованных в наше время, кто знает, почему это так интересно и необычно».

Герой так полюбился пользователям Рунета, что им начали иллюстрировать моменты из фильмов, видеоигр и не только. Киноманы изображали мемом моменты из «Бойцовского клуба» и «Довода», а меломаны с его помощью поиронизировали над рэпером Оксимироном (внесен Минюстом в реестр иноагентов), треки которого изобилуют отсылками к культурным явлениям. Дело дошло и до поэзии. «Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя», — говорит смагджек в одном из мемов строками из стихотворения «Бородино» Лермонтова.

Появилась и вариация, в которой надменный мужчина уже не такой самодовольный: напротив, он грустит из-за того, что отсылки, которые он считал непонятными для остальных, на самом деле всем очевидны. Кроме того, картинку с самодовольным персонажем пользователи начали кидать в комментарии тем, кто в сети пытался хвастаться своей эрудицией, — чтобы высмеять их.

Но спустя какое-то время иронизировать начали и над теми, кто использует это изображение, чтобы насмехаться над любителями показать свои знания. В мемах поклонники тренда также показаны высокомерными: по мнению авторов, считая себя лучше тех, кто кичится своими знаниями, в реальности такие люди ставят себя на один уровень с ними. Кроме того, мем так часто встречался в сети, что пользователи начали его критиковать и даже показали на одной вариации, как смагджека убивают выстрелом в голову

Кто такие сойджеки и вояки

Вояки — это разного рода герои мемов, изображающие определенные типы людей. Зачастую они нарисованы в похожем стиле и с помощью простых линий. Первый вояк был создан еще до 2010-го года и представлял собой черно-белое изображение лысого мужчины с грустным выражением лица. В одной из самых ранних вариаций этот мем изображал типичную ситуацию на вечеринке: печального парня, стоящего в углу и мечтающего скорее пойти домой.

В 2010-х этот мем уже имел массу вариаций: от ухмыляющейся до рассерженной или рыдающей. Именно тогда в виде вояков пользователи сети стали массово представлять расхожие людские типажи. Например, депрессивный и небритый вояк, олицетворяющий потерявшего надежду на будущее парня, получил имя думер. Вояка-женщину в платье и с длинными светлыми волосами в сети назвали «традиционной девушкой» — как понятно по названию, она иллюстрировала женщину с консервативными взглядами. В виде вояков представляли людей из разных поколений и социальных слоев, с разными политическими взглядами и хобби.

Типичный вояк Изображение: knowyourmeme.com

Сойджек — популярный типаж вояка, который, в свою очередь, делится на множество собственных вариаций. Это собирательный образ взрослого мужчины, которому, по мнению пользователей сети, не хватает маскулинности. Считается, что типичный сойджек увлекается не подходящими ему по возрасту вещами и ведет себя инфантильно. В ранних версиях сойджек также был ярым сторонником феминизма и ЛГБТ. Обычно этих персонажей изображают лысеющими парнями с щетиной, нередко в очках. Кроме того, зачастую они показаны широко открывшими рот и будто бы кричащими от восторга.

Несмотря на то что первый вояк начал покорять сеть более десяти лет назад, эти мемные персонажи до сих пор широко популярны. Они регулярно встречаются как на нишевых имиджбордах, так и в популярных пабликах самых крупных соцсетей.

