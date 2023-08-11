Доброволец рассказал о действиях ВСУ под Соледаром

Доброволец Док заявил о попытках ВСУ контратаковать под Соледаром

Доброволец диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» казачьей бригады «Сибирь» с позывным Док заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают контратаковать российские силы под Соледаром на артемовском направлении в Донбассе. Его слова приводит РИА Новости.

Военный рассказал о действиях ВСУ под Соледаром и отметил, что украинские военные ведут себя активно. В частности, они постоянно предпринимают попытки контратаковать, поскольку перед ними стоит эта задача. На этом участке бойцы ВСУ используют разное вооружение, включая стрелковое оружие и ствольную и реактивную артиллерию.

«Обстановка напряженная. Противник кусается. Закидывает минами… Бывает очень жарко, голову не поднять… Пытаются наступать», — добавил сослуживец Дока.

