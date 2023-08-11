Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:46, 11 августа 2023Силовые структуры

Россиянку осудили на 3,5 года за истязание приемных сыновей-инвалидов

На Ставрополье осудили на 3,5 года приемную мать, избивавшую детей-инвалидов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Ставропольской крае суд приговорил к 3,5 года лишения свободы 46-летнюю местную жительницу, избивавшую приемных детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Женщина признана виновной по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание несовершеннолетнего») и статьи 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, россиянка взяла под опеку девятилетнего мальчика-инвалида и четырехлетнего мальчика с особенностями развития. Она регулярно их избивала. Кроме того, приемная мать не обеспечивала детей нормальным питанием, спальными местами и условиями личной гигиены.

Теперь мальчики изъяты и находятся в детском доме.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости

    США разорвали соглашение по поставкам стали из России

    Трэвел-журналист назвал секретный способ занять свободный лежак у бассейна

    Россиян предупредили об уловке застройщиков с повышением цен

    Рэперша Карди Би раскрыла эффективный способ отрастить волосы

    Дана Борисова в купальнике продемонстрировала несовершенства фигуры

    Шахтеры из Сербии нашли древнеримский корабль

    Раскрыт секрет выполнения «китайского стульчика»

    Стало известно о попытках США заставить еще одну страну поставлять оружие Киеву

    Вьетнам экстрадировал сбежавшего из России наркоторговца

    Росстат сообщил о первом за год росте ВВП за квартал

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости