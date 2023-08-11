Россиянку осудили на 3,5 года за истязание приемных сыновей-инвалидов

На Ставрополье осудили на 3,5 года приемную мать, избивавшую детей-инвалидов

В Ставропольской крае суд приговорил к 3,5 года лишения свободы 46-летнюю местную жительницу, избивавшую приемных детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Женщина признана виновной по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание несовершеннолетнего») и статьи 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, россиянка взяла под опеку девятилетнего мальчика-инвалида и четырехлетнего мальчика с особенностями развития. Она регулярно их избивала. Кроме того, приемная мать не обеспечивала детей нормальным питанием, спальными местами и условиями личной гигиены.

Теперь мальчики изъяты и находятся в детском доме.