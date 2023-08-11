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19:18, 11 августа 2023Силовые структуры

ФСИН начала проверку после видео с запряженным в телегу заключенным

ФСИН начала проверку после публикации видео с запряженным в телегу заключенным

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Приморском крае начали служебную проверку в отношении сотрудника исправительного учреждения, который ехал в телеге, запряженной, предположительно, заключенным. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

В ведомстве сообщили, что сотрудник грубо нарушил кодекс этики и служебного поведения и будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности. В результате проверки также дадут оценку в отношении руководства учреждения.

Ранее в Telegram-канал «Звезда» опубликовал видео, на котором мужчина по затопленной дороге тянет телегу. В ней сидит сотрудник ФСИН в форме. На заднем плане видны стены исправительного учреждения.

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    Илона Палей
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