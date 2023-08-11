На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Режим воздушной тревоги объявлен на всей территории Украины утром 11 августа

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Сигнал о воздушной опасности прозвучал в 09:31 по местному времени (совпадает с московским) в Киевской области и в течение часа распространился на все регионы страны.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили, что тревога связана с взлетом МиГ-31К с авиабазы Саваслейка.

Ранее глава администрации Ровненской области Виталий Коваль сообщил об уничтожении нефтебазы после массовой атаки беспилотников.

